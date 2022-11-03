Украина обесточила две линии, питающие ЗАЭС – "Росэнергоатом"

Фото: Минобороны РФ

Украина прекратила подачу электричества по двум линиям электроснабжения Запорожской АЭС, из-за чего станция была вынуждена перейти на работу дизель-генераторов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

"Они просто отключили две линии, которые запитывали реакторы. В результате этих действий реакторы теперь будем вынуждены расхолаживать, что называется, на жилах, на дизель-установках", – рассказал он.

По словам советника, из-за действий украинской стороны Энергодар какое-то время вынужден будет оставаться без теплоснабжения.

Карчаа подчеркнул, что сложившаяся ситуация угрожает ядерной безопасности. Он пояснил, что Украина обесточила линии электропередачи в тот момент, когда реакторы электростанции были переведены в режим горячего останова, а для их работы требуется стабильное электроснабжение.

"То, что они сделали, несет в себе совершенно очевидную и очень серьезную угрозу ядерной безопасности, потому что расхолаживание ядерных реакторов на дизель-генераторах противоречит всем существующим регламентам и стандартам. Это очень опасно", – сказал представитель "Росэнергоатома".

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что спецслужбам РФ удалось предотвратить теракт на ЗАЭС, который который планировали украинские боевики. По словам представителя администрации Запорожья, на территории электростанции была найдена взрывчатка, оставленная еще в начале года украинскими националистами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ отбили атаку ВСУ на территории Запорожской АЭС

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