Патрушев сообщил о предотвращенном теракте на ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

Спецслужбам РФ удалось предотвратить теракт, который планировался украинскими боевиками на Запорожской АЭС. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы получили информацию от наших спецслужб о предотвращении террористического акта на Запорожской АЭС", – приводит его слова "Интерфакс".

Ранее представитель главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что заказчиком теракта на АЭС были власти Киева. Он уточнил, что на территории объекта была найдена взрывчатка, оставленная украинскими националистами еще в феврале-марте.

Предполагалось, что взрыв должен был осуществить один из сотрудников объекта, которого завербует Служба безопасности Украины.



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