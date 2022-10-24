Параметры защитной зоны для ЗАЭС уже обсуждаются – Рябков

Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей

Параметры зоны защиты вокруг Запорожской АЭС уже обсуждаются. Об этом заявил в интервью газете "Известия" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он добавил, что Россия находится в плотном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Также по его словам, РФ не может не охранять Запорожскую АЭС, договоренности о демилитаризации здесь невозможны.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Гросси, которая состоялась 11 октября, отметил опасную излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению этой риторики. Он выразил надежду, что совместными усилиями получится привести эту сферу в нормальное состояние, несмотря на сложные процессы на мировой арене.

Путин отметил, что Москва не только всегда поддерживала работу МАГАТЭ, но и стояла у его истоков с 1957 года. Он подчеркнул, что Россия придает большое значение делу агентства.

В конце сентября Гросси заявил, что МАГАТЭ намерено расширить состав миссии на ЗАЭС. По его словам, работа над конкретными аспектами создания зоны безопасности вокруг электростанции уже идет при участии России и Украины.

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