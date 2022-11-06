Удар ВСУ по Каховской ГЭС не повлек критических разрушений – власти

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Обстрел украинскими войсками Каховской ГЭС не повлек критических разрушений на дамбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Руслана Агаева.

"Та ракета, которая попала (в шлюз дамбы. – Прим. ред.), критических разрушений не нанесла. Все под контролем", – сказал Агаев.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье ВСУ выпустили по Каховской ГЭС шесть ракет РСЗО HIMARS. Пять из них сбила система ПВО, однако одна попала в шлюз дамбы, частично его разрушив.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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