Российская ПВО перехватила 8 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отечественные средства противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили восемь снарядов ВСУ реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха". Информацией об этом поделился официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, ПВО РФ также смогла перехватить одну противорадиолокационную ракету HARM и сбить одну баллистическую ракету "Точка-У".

Ранее сообщалось, что российские военные нейтрализовали штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. Конашенков отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за день атаковали пять пунктов управления украинской стороны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. По его словам, в планы российских властей не входит оккупация территорий Украины.

ВС РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях

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