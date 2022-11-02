ВС РФ уничтожили 105 украинских военных и установку С-300 в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Российские военные сорвали атаку Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, уничтожив более 100 военнослужащих противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ потеряли 105 военнослужащих, 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 7 автомобилей и радиолокационную станцию наведения и целеуказания зенитной ракетной системы С-300. Кроме того, украинские военные предприняли попытку прорыва на купянском направлении, которая также была сорвана Вооруженными силами РФ.

"Противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики", – заявили в Минобороны, уточнив, что в результате действий российских военных ВСУ потеряли до 150 человек, 6 танков и 5 БМП.

На краснолиманском направлении ВСУ предприняли неудачную попытку атаки в направлении Макеевки, Площанки и Червонопоповки ЛНР, потеряв 250 военнослужащих, 2 танка и 2 БМП. Также российские военные уничтожили пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в ДНР.

"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что российские летчики сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Также российские силы противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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