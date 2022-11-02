14:59Политика
ВС РФ уничтожили украинскую РЛС комплекса С-300 в Херсонской области
Фото: Минобороны РФ
Российские военные уничтожили в Херсонской области украинскую радиолокационную станцию наведения и целеуказания ЗРК С-300. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, в Харьковской области, в районе села Малые Проходы, Вооруженные силы РФ поразили целый взвод украинских РСЗО "Ураган".
На николаево-криворожском направлении в Херсонской области российским бойцам удалось предотвратить попытки прорыва ВСУ в направлении сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки. В результате противник с потерями в виде 105 солдат, двух танков, девяти бронемашин и семи автомобилей был вынужден отойти на исходные позиции.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продолжают продвигаться почти на всех направлениях. В частности, по его словам, успехи есть на марьинском направлении, продолжаются бои за Павловку, а также в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ показали работу артиллерии по замаскированным огневым позициям
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