ВС РФ уничтожили украинскую РЛС комплекса С-300 в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили в Херсонской области украинскую радиолокационную станцию наведения и целеуказания ЗРК С-300. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в Харьковской области, в районе села Малые Проходы, Вооруженные силы РФ поразили целый взвод украинских РСЗО "Ураган".

На николаево-криворожском направлении в Херсонской области российским бойцам удалось предотвратить попытки прорыва ВСУ в направлении сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки. В результате противник с потерями в виде 105 солдат, двух танков, девяти бронемашин и семи автомобилей был вынужден отойти на исходные позиции.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продолжают продвигаться почти на всех направлениях. В частности, по его словам, успехи есть на марьинском направлении, продолжаются бои за Павловку, а также в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Минобороны РФ показали работу артиллерии по замаскированным огневым позициям

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