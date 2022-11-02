Концерн "Калашников" начал поставки новейших БЛА коптерного типа в ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Концерн "Калашников" начал поставлять армии России новейшие беспилотные летательные аппараты коптерного типа, передает ТАСС со ссылкой на руководителя компании Алана Лушникова.

"Мы не объявляли об этом, но уже поставляем в армию коптеры. Это целая линейка. Часть из них уже производится и поставляется серийно", – пояснил он.

По словам Лушникова, некоторые аппараты в настоящее время еще разрабатываются и выйдут в 2023 году. При этом, уточнил руководитель компании, данное вооружение делается для самых разных целей, в том числе разведывательных.

Производство данных устройств, как отметил Лушников, является очень важным направлением, которому уделяется особое внимание. Глава концерна выделил коптер ZALA 421-24 компании ZALA AERO. Отмечалось, что он умеет действовать в условиях радиоэлектронного противодействия и режиме полного радиомолчания.

Ранее в России создали обновленную модификацию ружья радиоэлектронной борьбы, которая способна подавить беспилотные летательные аппараты Соединенных Штатов. Уточнялось, что был обновлен внешний вид БЛА ЛПД-802, а также уменьшен размер изделия.

До этого в России прошли стендовые испытания двигателя "Изделие РФ". Отмечалось, что он предназначен для перспективного стратегического ракетоносца.



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