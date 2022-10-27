09:15Политика
ВС РФ нанесли удар по украинской бронетехнике из ракетных комплексов "Корнет"
Российские войска нанесли удар из противотанковых ракетных комплексов "Корнет" по украинской бронетехнике, получив координаты целей от разведчиков. Бойцы проникают в тыл противника, чтобы выявить наиболее критические точки, а именно пункты управления, скопление живой силы и техники. Редкие кадры работы военнослужащих Центрального военного округа опубликовали в Минобороны.
Информацию разведчики собирают и находясь на наблюдательных постах на линии боевого соприкосновения. После этого координаты целей передают в штаб. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.