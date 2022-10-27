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Политика

ВС РФ нанесли удар по украинской бронетехнике из ракетных комплексов "Корнет"

ВС РФ нанесли удар по украинской бронетехнике из ракетных комплексов "Корнет"

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Российские войска нанесли удар из противотанковых ракетных комплексов "Корнет" по украинской бронетехнике, получив координаты целей от разведчиков. Бойцы проникают в тыл противника, чтобы выявить наиболее критические точки, а именно пункты управления, скопление живой силы и техники. Редкие кадры работы военнослужащих Центрального военного округа опубликовали в Минобороны.

Информацию разведчики собирают и находясь на наблюдательных постах на линии боевого соприкосновения. После этого координаты целей передают в штаб. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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