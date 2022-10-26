Госдума приняла в I чтении законопроект об увеличении МРОТ в 2023 году до 16 242 руб

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году до 16 242 рублей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что такой размер МРОТ предлагается установить исходя из установленной в целом по стране на 2023 год величины прожиточного минимума в размере 15 669 рублей, а также с учетом повышения данного показателя на 3,3% по сравнению с параметром прошлого года.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что проект бюджета на следующие три года предполагает увеличение МРОТ и прожиточного минимума. Такое заявление он сделал на заседании комиссии "Единой России".

Кроме того, Силуанов добавил, что будет увеличена оплата труда представителей бюджетной сферы.

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