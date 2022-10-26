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16:19

Экономика

Среднемесячная зарплата в России увеличится на 11,5% в течение года – Мишустин

Фото: depositphotos/Tiko0305

Согласно данным Минэкономразвития, среднемесячная зарплата в РФ в течение года вырастет более чем на 11,5%, заявил Михаил Мишустин.

"По прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%", – заявил он на совещании кабмина.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России представила данные по среднемесячной заработной плате в России на конец марта.

По данным организации, данный показатель равен 56 545 рублям, при этом минимальный заработок отмечен на производстве одежды – 23 тысячи рублей.

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