Банк России обеспокоен сохранением повышенных инфляционных ожиданий – Набиуллина

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России обеспокоен сохранением повышенного уровня инфляционных ожиданий граждан, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нас беспокоит, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях, и даже немного выросли, несмотря на несколько месяцев снижения общего уровня цен", – сказала она.
Набиуллина отметила, что такого состояния не наблюдалось ни в один из предшествующих периодов замедления инфляции, в том числе в 2019 году. При этом, по ее словам, если экономическая динамика окажется лучше ожиданий, потребительская активность будет расти в связи с большей уверенностью населения в перспективах занятости и дохода.
Ранее Набиуллина заявила, что годовая инфляция в РФ за первые шесть месяцев 2023 года может на время упасть ниже цели в 4%. Глава регулятора отметила, что, если сравнить цены потребительских товаров и услуг в марте и апреле будущего года с ценами аналогичного периода этого года, когда наблюдался сильный спрос и поднятие цен, то по среднему арифметическому выйдет низкий показатель.
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