Банк России обеспокоен сохранением повышенных инфляционных ожиданий – Набиуллина

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Банк России обеспокоен сохранением повышенного уровня инфляционных ожиданий граждан, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нас беспокоит, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях, и даже немного выросли, несмотря на несколько месяцев снижения общего уровня цен", – сказала она.

Набиуллина отметила, что такого состояния не наблюдалось ни в один из предшествующих периодов замедления инфляции, в том числе в 2019 году. При этом, по ее словам, если экономическая динамика окажется лучше ожиданий, потребительская активность будет расти в связи с большей уверенностью населения в перспективах занятости и дохода.

Ранее Набиуллина заявила, что годовая инфляция в РФ за первые шесть месяцев 2023 года может на время упасть ниже цели в 4%. Глава регулятора отметила, что, если сравнить цены потребительских товаров и услуг в марте и апреле будущего года с ценами аналогичного периода этого года, когда наблюдался сильный спрос и поднятие цен, то по среднему арифметическому выйдет низкий показатель.

