Глава службы банка назвал сентябрь последней возможностью открыть выгодный вклад

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта Банка" Геннадий Чаусов предупредил россиян о предстоящем снижении ставок по вкладам после выгодного сентября. Об этом сообщает "Газета.ру".
"В сентябре для вкладчиков сложилась отличная возможность разместить деньги. Именно на сентябрь приходятся большие объемы планового завершения вкладов, открытых в марте 2022 года на полгода. В тот период большинство вкладов привлекалось на шесть месяцев", – заявил специалист.
Чаусов рассказал, что во многих банках есть предложения с повышенными ставками в пределах от 7 до 9,15 процентов годовых. При этом позже таких условий может уже не быть.
Также представитель "Почта Банка" объяснил, что снижение ставок по вкладам станет ответом на снижение ключевой ставки Банка России. Регулятор в пятницу, 16 сентября, уменьшил ее до 7,5 процентов годовых.
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