Эксперты оценили ситуацию с изменением курса валют на предстоящей неделе

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Эксперты в области финансового рынка рассказали о ситуации с изменением курса валют в России, которая во многом основана на балансе спроса и предложения на иностранную валюту. Об этом сообщает Life.ru.

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов указал на медленное восстановление российского импорта, что провоцирует положительное влияние на рубль за счет дисбаланса между спросом и предложением.

Специалист считает, что курсы могут опуститься ниже 60 рублей за счет предложения валюты от экспортеров для налоговых выплат. При этом в целом Антонов ожидает колебания курсов в диапазоне 58–65 рублей.

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев указал на важность цен на нефть для российской валюты. Стоимость топлива, по его мнению, останется в пределах 92–95 долларов за баррель, что не сильно скажется на курсе рубля.

"Снижение ставки ЦБ РФ может ненадолго оказать давление на рубль, но выше 61 рубля за единицу ни доллар, ни евро не вырастут. Причем это будет носить кратковременный характер", – добавил Деев.

Частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров также указал на возможное давление ключевой ставки Банка России на национальную валюту. Он подтвердил, что процесс будет краткосрочным, после чего рубль снова вернется на уровень 60 рублей за доллар.

Факторами поддержки национальной валюты эксперт назвал дефляцию в РФ и низкие объемы импорта, наравне с запретами на покупку наличной валюты.

Согласно данным Московской биржи на утро среды, 14 сентября, курс рубля стал слабее по отношению к доллару и евро. Американская валюта торговалась на уровне 59,92 рубля, в то время как европейская подорожала до отметки в 60,06 рубля.