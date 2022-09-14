Рубль в начале торгов среды снизился по отношению к доллару и евро

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Курс рубля в начале торгов среды, 14 сентября, стал слабее по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Американская валюта расчетами завтра на 07:05 мск выросла на 2 копейки, до 59,92 рубля, европейская валюта подорожала на 16 копеек, до 60,06 рубля. При этом юань торговался у уровня предыдущего закрытия – 8,59 рубля.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что внутри стран Евросоюза на фоне ухудшения экономической ситуации нарастают разногласия. По его словам, наиболее уязвимыми к скачку инфляции окажутся южные страны с высоким уровнем долга.

Он отметил, что первыми заговорить о пользе возвращения к национальной валюте могут Греция, Испания и Италия. В последней, подчеркнул аналитик, в настоящее время наблюдается политический кризис.

Экономика еврозоны, согласно индексам деловой активности PMI, сокращается уже два месяца подряд, продолжил Васильев. Аналитик считает, что с наступлением осенне-зимнего отопительного сезона экономическое положение ЕС только ухудшится.