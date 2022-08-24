Эксперт рассказал о проблемах, созданных ЕС для курса евро

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Возвышению евро мешают проблемы, созданные самим же Евросоюзом, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

По словам специалиста, кризис показал нестабильность европейской экономики, ее ресурсозависимость, а также разобщенность экономических политик стран-участников.

Таким образом, использование евро в мировой финансовой системе затормозила большая инфляция, спад промышленного производства и падение курса евро относительно других валют.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич заявил, что рубль продолжит укрепляться в последней декаде августа, однако с началом осени тенденция к его ослаблению может усилиться.

По его словам, подготовка экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа окажет поддержку рублю. Он пояснил, что данный пик увеличивает предложение валюты на рынке. Зварич предположил, что это может привести к снижению доллара до 55–57 рублей.

