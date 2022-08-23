Аналитик спрогнозировал ослабление рубля в сентябре

Рубль продолжит укрепляться в последней декаде августа, однако с началом осени тенденция к его ослаблению может усилиться. Об этом рассказал главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.

По его словам, подготовка экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа окажет поддержку рублю. Он пояснил, что данный пик увеличивает предложение валюты на рынке. Зварич предположил, что это может привести к снижению доллара до 55–57 рублей.

Однако эксперт выразил мнение, что после прохождения августовских налоговых выплат российская валюта начнет ослабевать. Он напомнил, что эта тенденция началась еще в прошлом месяце: несколько месяцев подряд до июля доллар устанавливал новые минимумы по отношению к рублю при приближении пика налоговых выплат, однако во второй половине июля показатель не достиг 10% до минимума июня и установился в районе 55 рублей.

Зварич подчеркнул, что это будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения. Однако осенью равновесие будет нарушено в пользу спроса.

"Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Вместе с тем аналитик рассказал о снижении предложения. По его мнению, проблемы в мировой экономике негативно скажутся на ценовой конъюнктуре товарных рынков, что приведет к снижению цен в некоторых группах. Это, пояснил Зварич, скажется на выручке экспортеров и приведет к снижению предложения иностранной валюты.

Эксперт добавил, что спрос на валюту дружественных стран могут проявить инвесторы, которые "в преддверии возобновления бюджетного правила и покупок валюты в его рамках будут диверсифицировать свои вложения по валютам, таким образом защищая их от возможного ослабления рубля".

Зварич заключил, что данные факторы будут способствовать постепенно ослаблению национальной валюты. По его мнению, в результате к концу осени доллар может закрепиться выше 70 рублей.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что курс американской валюты может колебаться в пределах двух рублей в связи с преодолением РФ санкционного давления. Он добавил, что при установлении курса американской валюты на уровне 60 рублей можно предвидеть, что такой курс сохранится минимум на месяц.

