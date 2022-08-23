Аналитик спрогнозировал ослабление рубля в сентябре

Рубль продолжит укрепляться в последней декаде августа, однако с началом осени тенденция к его ослаблению может усилиться. Об этом рассказал главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.
По его словам, подготовка экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа окажет поддержку рублю. Он пояснил, что данный пик увеличивает предложение валюты на рынке. Зварич предположил, что это может привести к снижению доллара до 55–57 рублей.
Однако эксперт выразил мнение, что после прохождения августовских налоговых выплат российская валюта начнет ослабевать. Он напомнил, что эта тенденция началась еще в прошлом месяце: несколько месяцев подряд до июля доллар устанавливал новые минимумы по отношению к рублю при приближении пика налоговых выплат, однако во второй половине июля показатель не достиг 10% до минимума июня и установился в районе 55 рублей.
Зварич подчеркнул, что это будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения. Однако осенью равновесие будет нарушено в пользу спроса.
"Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Вместе с тем аналитик рассказал о снижении предложения. По его мнению, проблемы в мировой экономике негативно скажутся на ценовой конъюнктуре товарных рынков, что приведет к снижению цен в некоторых группах. Это, пояснил Зварич, скажется на выручке экспортеров и приведет к снижению предложения иностранной валюты.
Эксперт добавил, что спрос на валюту дружественных стран могут проявить инвесторы, которые "в преддверии возобновления бюджетного правила и покупок валюты в его рамках будут диверсифицировать свои вложения по валютам, таким образом защищая их от возможного ослабления рубля".
Зварич заключил, что данные факторы будут способствовать постепенно ослаблению национальной валюты. По его мнению, в результате к концу осени доллар может закрепиться выше 70 рублей.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что курс американской валюты может колебаться в пределах двух рублей в связи с преодолением РФ санкционного давления. Он добавил, что при установлении курса американской валюты на уровне 60 рублей можно предвидеть, что такой курс сохранится минимум на месяц.
Впервые за 20 лет американская валюта обогнала по стоимости евро
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