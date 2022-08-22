Курс евро к доллару опустился до рекордной с 2002 года отметки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро к доллару в ходе торгов в понедельник опустился до рекордно низкой с 2002 года отметки – 0,9932 доллара. Об этом свидетельствуют данные площадки Forex Capital Markets.

По состоянию на 18:29 по московскому времени евро торговался на уровне 0,9932 доллара. Чуть позже стоимость европейской валюты достигла отметки 0,9933 доллара.

Ранее в Центробанке рекомендовали россиянам не хранить деньги в долларах. Как объяснил регулятор, после введения ограничительных мер доллары внутри РФ больше не являются надежным способом сбережений. Для хранения денег луче выбрать валюты и инструменты, которые не могут подпасть под санкции и быть заблокированы.

По словам руководителя центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрия Тарасова, сегодня наиболее привлекательной альтернативой доллару и евро среди россиян стал юань. Так, в июле торги китайской валютой на Мосбирже вышли на рекордный уровень.

