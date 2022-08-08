Эксперт назвал наиболее привлекательную альтернативу доллару для россиян

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На конец июля торги юанем на Мосбирже вышли на рекордный уровень, рассказал руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

В некоторые дни объем данных торгов превышал показатель по паре евро–рубль, добавил он. Несмотря на то, что доллар все еще лидирует по объемам, указал эксперт, юань смог войти в тройку самых востребованных валют на бирже.

"27 июля дневной объем торгов по паре юань–рубль составил 70,51 миллиарда рублей, в то время как по паре евро–рубль – 58,66 миллиарда рублей. Лидером валютных торгов по-прежнему осталась пара доллар–рубль", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Тарасов подчеркнул, что рост спроса на китайскую валюты делает ее наиболее привлекательной альтернативной доллара для россиян, хотя пока в мировом масштабе объемы торгов в юане не превышают 4%. По словам эксперта, возросший интерес инвесторов к этой валюте в РФ объясняется введением ограничений по операциям с долларами и евро, а также введением банковских комиссий за хранение валют на банковских счетах.

Ранее старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос заявил о возможности резкого изменения курса рубля на фоне мнимого затишья в финансовой сфере. По его словам, на данный момент национальная валюта РФ временно стабилизировалась в рамках среднесрочного диапазона 50–65 рублей. Он добавил, что в текущей ситуации традиционный механизм формирования курса рубля разрушен, поскольку структура импорта и экспорта существенно скорректировалась и не пришла в стабильное состояние.

