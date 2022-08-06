Укрепление рубля стало "головной болью" для западных банкиров – СМИ

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Иностранные банкиры оказались в парадоксальной ситуации и пришли в отчаяние из-за укрепления рубля, пишет Bloomberg.

Дело в том, поясняют авторы статьи, что из-за укрепления российской национальной валюты цена активов стремительно растет, и поэтому сбыть их становится невозможно.

"Нечасто банкиры приходят в замешательство из-за резкого роста прибылей. Однако глава австрийского банка Raiffeisen International Йохан Штробль говорил едва ли не с отчаянием, объясняя исключительно высокие доходы от бизнеса в России", – говорится в публикации.

Также отмечается, что банки, решившие покинуть Россию после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, несут серьезные убытки. Так, французский кредитный банк Societe Generale SA подтвердил агентству, что по итогам второго квартала потерял 3,3 миллиарда евро.

При этом авторы статьи допускают, что у некоторых банков может "возникнуть искушение" повременить с ликвидационной распродажей активов в РФ, однако, считают журналисты, такое развитие событий маловероятно, поскольку на организации растет политическое и регуляторное давление из-за антироссийских санкций.

Ранее французский банкир Филипп Виллен заявил, что, продвигая санкции против России, европейские политики ведут Запад к гибели. Он выразил возмущение поведением глав государств ЕС, которые ввели ограничительные меры против Москвы, не обсудив этот вопрос с избирателями и представителями бизнеса.

Виллен подчеркнул, что Россия является важнейшей страной – поставщиком. Он также указал, что в Европе подскочили цены на энергоносители. Именно это, по его словам, приводит к взрывному росту расходов на отопление в домохозяйствах и на предприятиях.

Многие западные компании, включая банки, решили покинуть Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

