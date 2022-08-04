Экономист рассказал, каким будет курс доллара к середине осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Меры Центробанка России по девалютизации не будут значительно влиять на курс рубля к доллару и евро как минимум в ближайшие три месяца. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
Ранее в Банке России сообщили о планах содействовать тому, чтобы девалютизация в стране ускорилась. Кроме того, регулятор собирается вводить новые меры, за счет которых будет сокращаться число банковских операций, проводимых в евро и долларах.
Финансовый эксперт объяснил, что в краткосрочной перспективе валютный курс продолжит определяться торговым балансом в отношении экспорта и импорта.
"Импорт в России существенно упал, экспорт остается на очень приличном уровне. Поступление валюты в страну есть, а спрос на нее достаточно низкий. В частности, из-за падения туристической активности россиян. Также из-за ограничений на операции с наличной валютой. Большинство граждан не стремятся покупать ее, потому что в наличном виде воспользоваться деньгами практически невозможно", – сказал Григорьев.
Ранее в РФ еще на шесть месяцев продлили ограничения, касающиеся снятия наличной иностранной валюты. Таким образом, эта мера продолжит действовать в стране до 9 марта 2023 года. В частности, остался лимит на снятие с валютного счета или вклада 10 тысяч долларов или евро на ту же сумму.
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