В ЦБ РФ прокомментировали сообщения о подготовке к отмене торгов долларом и евро

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Банк России прорабатывает различные сценарии событий на финансовом рынке, так как санкции постоянно меняются, сообщили в пресс-службе регулятора, прокомментировав возможность отмены биржевых торгов долларом и евро.

"Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы, Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев", – цитирует заявление ЦБ РФ РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро при попадании под санкции Национального клирингового центра (НКЦ).

До этого председатель Цетробанка РФ Эльвира Набиуллина исключила возможность запрета на обращение доллара в России. Руководитель регулятора отметила, что сейчас на руках у населения объем иностранной валюты – долларов и евро – совокупно равный 85 миллиардам в долларовом выражении.

