Россияне купили на бирже рекордный за три года объем валюты

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За три месяца – с апреля по июнь – россияне купили на бирже валюту на 0,4 триллиона рублей. Этот объем стал рекордным за три года, сообщает РБК со ссылкой на подготовленный Центробанком обзор рисков финансового рынка.

Отмечается, что в предыдущие три года за аналогичный период физические лица также приобретали валюту, но в меньших объемах. Данный показатель составил 0,05, 0,2 и 0,3 триллиона рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно.

При этом, по материалам ЦБ, в апреле – июне текущего года наблюдался устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, поспособствовавший формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе.

Фактически единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке стали системно значимые банки. Речь идет о 13 кредитных организациях, на долю которых приходится 77% активов банковского сектора России. В основном они продавали валюту, полученную клиентами-экспортерами.

По данным регулятора, за анализируемый период системно значимые банки продали на бирже евро и доллары на два триллиона рублей. Остальные кредитные организации преимущественно покупали валюту.

"Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. За период с апреля по июнь 2022 года рубль укрепился к доллару США на 38,2%, к евро – на 36,5%", – поясняется в обзоре.

Ранее сообщалось, что курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с 2002 года. Таким образом, один евро равен одному доллару.

До этого курс евро по отношению к рублю в ходе торгов 12 июля опустился ниже курса доллара.

