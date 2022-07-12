Россияне купили на бирже рекордный за три года объем валюты

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
За три месяца – с апреля по июнь – россияне купили на бирже валюту на 0,4 триллиона рублей. Этот объем стал рекордным за три года, сообщает РБК со ссылкой на подготовленный Центробанком обзор рисков финансового рынка.
Отмечается, что в предыдущие три года за аналогичный период физические лица также приобретали валюту, но в меньших объемах. Данный показатель составил 0,05, 0,2 и 0,3 триллиона рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно.
При этом, по материалам ЦБ, в апреле – июне текущего года наблюдался устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, поспособствовавший формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе.
Фактически единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке стали системно значимые банки. Речь идет о 13 кредитных организациях, на долю которых приходится 77% активов банковского сектора России. В основном они продавали валюту, полученную клиентами-экспортерами.
По данным регулятора, за анализируемый период системно значимые банки продали на бирже евро и доллары на два триллиона рублей. Остальные кредитные организации преимущественно покупали валюту.
"Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. За период с апреля по июнь 2022 года рубль укрепился к доллару США на 38,2%, к евро – на 36,5%", – поясняется в обзоре.
Ранее сообщалось, что курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с 2002 года. Таким образом, один евро равен одному доллару.
До этого курс евро по отношению к рублю в ходе торгов 12 июля опустился ниже курса доллара.
Евро упал ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: