С Россией стали считаться по-настоящему – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Введенные Западом антироссийские санкции являются ярким свидетельством того, что с Россией стали считаться по-настоящему, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что целями военной спецоперации являются защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Медведев выразил уверенность, что они будут достигнуты.
"Но есть и еще одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, чрезвычайно важно, чтобы со страной считались и уважали ее.
"Именно такой и должна быть великая Россия", – добавил он.
Ранее Медведев заявил, что попытки создать трибуналы и суды якобы для расследования действий России хотят те, кто верит в собственную безнаказанность и неподсудность. Он уверен, что у них это не получится, отметив, что "псы войны" сами это понимают.
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