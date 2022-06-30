Новая многополярная система формируется в мире – Медведев

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Активное развитие отдельных регионов привело к формированию в мире новой многополярной системы. Об этом в ходе Петербургского международного юридического форума заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Тектонические сдвиги, которые вызваны глобальным изменением зон влияния, стремительным социально-экономическим развитием ряда регионов планеты и нарушением мировых балансов сил, обусловили формирование новой многополярной системы мироустройства", – сказал он.

По его словам, возникшая полицентричность приведет, в свою очередь, к масштабным переменам в мировой политике, экономике и праве. Мир, считает Медведев, уже не будет прежним: вместо старой придет новая система международной безопасности, которая уже постепенно закрепляется национальными и международными нормами права.

Также зампред Совбеза добавил, что Запад всеми силами пытается подчинить себе право, агрессивно продвигает идею однополярного мира, не брезгуя при этом "попранием смысла традиционных юридических постулатов и правовых догм".

До этого, обращаясь к участникам ПМЮФ, Владимир Путин заявил, что признает необходимость модернизации международных норм, однако считает, что их неэффективность кроется в действиях самих государств. Как отметил президент, международное право сегодня подменяется диктатом отдельных стран.

