Песков заявил, что изолировать Россию не получится

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изоляция России, в том числе в технологической сфере, невозможна.

"Изоляция России невозможна, несмотря на то что недружественные, а точнее враждебные по отношению к нам, страны пытаются нас изолировать в экономическом, политическом, торговом планах. Это у них не получается и не получится, потому что в современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную, как Россия", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что ни одна страна сама не будет стремиться к изоляции.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не покинет глобальную экономическую арену. По его словам, страны Запада не смогут удалить всех неугодных из мировой политики и экономики, а также спорта. Все больше стран в мире намерены проводить независимую экономическую политику, подчеркнул Путин.

Он также добавил, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не приведет к хорошему тех, кто принимает такие решения.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

