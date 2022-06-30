Медведев отметил роль Устава ООН в недопущении третьей мировой войны

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Механизмы Устава ООН позволили не допустить третьей мировой войны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

"Однако, несмотря на все проблемы и кризисы, с которыми сталкивалась Организация и ее государства-члены за прошедшие годы, невозможно не согласиться, что во многом благодаря международно-правовым и политическим механизмам, заложенным в ее Уставе, удалось не скатиться в пучину третьей мировой войны", – приводит ТАСС его слова.

Медведев отметил, что благодаря механизмам Устава были созданы цивилизованные правила международного сотрудничества и решены различные острые вопросы послевоенного устройства.

Политик также назвал недопустимым не согласованный всем международным сообществом взлом Устава ООН.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны.

При этом при нападении на РФ будет дан немедленный и сверхмощный ответ.

Медведев подчеркнул необходимость поддержки отечественной науки в условиях санкций, наращивания импортозамещения, внедрения оригинальных российских разработок, а также подготовки перспективных специалистов. Он добавил, что РФ открыта для научно-технического сотрудничества с дружественными государствами.

