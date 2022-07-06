Медведев назвал лаем попытки США расследовать действия России

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Попытки создать трибуналы и суды якобы для расследования действий России хотят те, кто верит в собственную безнаказанность и неподсудность, но у них это не получится, и "псы войны" сами это понимают, вот и заходятся "отвратительным лаем", – заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что попытки провести суд над страной, которая является обладателем крупнейшего ядерного потенциала, создают угрозу для существования всего человечества.

"Идея наказать страну, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, абсурдна сама по себе. И потенциально создает угрозу существованию человечества", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что суд РФ хотят устроить те, кто безнаказанно убивает людей, совершает военные преступления и верит в собственную исключительность. При этом международные организации не реагируют на данные действия.

Медведев отметил, что с Россией так не получится а также привел строки из Библии. "Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы" (Библия. Мф. 7:1–2). Так, чтобы к ним в дом однажды не "пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?" (Библия. Откр. 6:17)", – написал он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что активное развитие отдельных регионов привело к формированию в мире новой многополярной системы.

По его словам, возникшая полицентричность приведет, в свою очередь, к масштабным переменам в мировой политике, экономике и праве. Мир, считает Медведев, уже не будет прежним: вместо старой придет новая система международной безопасности, которая уже постепенно закрепляется национальными и международными нормами права.

Также зампред Совбеза добавил, что Запад всеми силами пытается подчинить себе право, агрессивно продвигает идею однополярного мира, не брезгуя при этом "попранием смысла традиционных юридических постулатов и правовых догм".

