Затевая экономическую бойню, следовало просчитать собственные валютные проблемы – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Затевая экономическую бойню, необходимо было просчитать собственные валютно-экономические проблемы, а не вводить дурные рестрикции. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что впервые за 20 лет курсы евро и доллара сравнялись. По его мнению, прогнозы по наступлению системного кризиса в Европе начинают сбываться.

Медведев подчеркнул, что страны Евросоюза "выстрелили себе в голову из санкционного пистолета", в результате чего в регионе начался спад производства, закритический уровень продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности товаров. Зампредседателя Совбеза назвал эти события подтверждением непродуманных санкций.

"Европейская валюта, дешевеющая относительно американской, стала отличным маркером того, кто платит звонкой монетой за кровавый кризис в "Незалежной". Вашингтон на пару с Лондоном развели европейцев как наперсточники. Известно, что война есть продолжение политики другими средствами", – написал Медведев.

Он отметил, что ЕС развязал против России гибридную войну, открыл широкий экономический фронт. Однако Медведев подчеркнул, что лучшей защитой от падающего евро станет переход на новые способы оплаты, включая использование российского рубля, китайского юаня и индийской рупии. Он также допустил создание новой резервной валюты стран БРИКС в будущем.

Ранее Медведев заявил, что введенные Западом антироссийские санкции являются ярким свидетельством того, что с Россией стали считаться по-настоящему. Он напомнил, что целями военной спецоперации являются защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Медведев выразил уверенность, что они будут достигнуты.

