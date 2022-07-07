Медведев назвал ситуацию с Джонсоном закономерном итогом бездарной политики

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Сложившаяся ситуация вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона является закономерным итогом бездарной политики, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке", – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев призвал в скором времени ждать подобных новостей из Германии, Польши и Прибалтики.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе со своего поста. В течение дня премьер выступит с обращением к нации. А при его отказе уйти в отставку Джонсона может ждать повторный вотум о доверии на следующей неделе.

Уточняется, что он продолжит исполнять обязанности премьера-министра Соединенного Королевства до избрания нового главы правящей партии в октябре.

