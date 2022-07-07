Премьер-министр Великобритании уходит в отставку – СМИ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие часы объявит об уходе с поста, сообщают телеканалы ITV и Sky News, а также газета Times.

В течение дня премьер выступит с обращением к нации.

Отмечается, что при отказе Джонсона уйти в отставку его может ждать повторный вотум о доверии на следующей неделе.

"Один источник заявил, что некоторые на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке, но неясно, прочитает ли его премьер-министр, другие настаивают на том, что Борис Джонсон продолжит находиться на посту", – сообщает Sky News.

При этом Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера-министра Соединенного Королевства до избрания нового главы правящей партии. Уточняется, что выборы будут проведены в октябре.

Ранее стало известно, что уже 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это произошло за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Должность министра по делам Северной Ирландии покинул и Брэндон Льюис. Подавая в отставку, он сослался на этические соображения.

До этого Джонсон заявил членам правительства, что не покинет свой пост. По информации издания, глава британского кабмина считает, что его уход приведет с нестабильности и нескольким месяцам хаоса. Он отметил, что полон решимости удержаться у власти, несмотря на массовые отставки.

Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.

