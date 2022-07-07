Глава британского Минфина призвал премьер-министра Джонсона уйти в отставку

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Новый министр финансов Великобритании Надим Захави призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

"Вчера вместе с коллегами на Даунинг-стрит, 10, я ясно заявил премьер-министру, что ситуация может развиваться лишь в одном направлении и что он должен немедленно покинуть пост с достоинством. Из уважения и надеясь, что он прислушается к тому, с кем дружит уже 30 лет, я не сообщал об этом публично", – написал Захави.

По его словам, для Джонсона, Консервативной партии и всей страны будет только хуже, если решение об отставке не будет принято.

"Мне разбивает сердце тот факт, что он не стал слушать и в последнюю минуту подрывает все невероятные достижения этого правительства", – заключил министр, подчеркнув, что Великобритания заслуживает правительство, поступающее добросовестно.

Ранее сообщалось, что уже 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Политики подали в отставку за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

