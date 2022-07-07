Джонсон заявил членам британского кабмина, что не уйдет в отставку – СМИ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил членам правительства, что не покинет свой пост. Об этом сообщает газета The Times.
По информации издания, глава британского кабмина считает, что его уход приведет с нестабильности и нескольким месяцам хаоса.
"Джонсон заявил, что он "абсолютно полон решимости" удержаться у власти, несмотря на восстание сторонников кабинета министров и массовые отставки в его правительстве", – говорится в публикации.
За последние сутки в отставку подали более 35 обладателей различных постов в правительстве Джонсона. О своем решении покинуть должности сообщили главы Минфина и Минздрава, генеральный стряпчий Англии и Уэльса Алекс Чак, личный парламентский секретарь министра по делам Северной Ирландии Джонатан Гуллис, личный парламентский секретарь министра здравоохранения Сакиб Бхатти, личный парламентский секретарь министра по делам Уэльса Вирджиния Кросби и личный парламентский секретарь министерства транспорта Никола Ричардс.
Позже о решении уйти в отставку сообщил британский министр по делам Уэльса Саймон Харт. Он заявил, что никогда не был ярым сторонником того, чтобы добиваться перемен с помощью отставок, однако на этот раз, по его мнению, другого выхода нет.
"Коллеги публично и в частном порядке делали все возможное, чтобы помочь вам развернуть корабль, однако я с грустью ощущаю, что мы прошли тот этап, когда это еще было реально", – написал он в Twitter.
Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.
Два британских министра подали в отставку
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