Более 30 членов правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки – СМИ

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Более 30 сотрудников правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки на фоне скандала вокруг Бориса Джонсона, сообщает телеканал Sky News.

Скандал вокруг Джонсона разгорелся после того, как стало известно о домогательствах заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин британского парламента Криса Пинчера к двум мужчинам в общественном заведении.

После этого главы министерства финансов и министерства здравоохранения Великобритании подали в отставку. Свои посты оставили Риши Сунак и Саджид Джавид. Оба министра заявили, что не могут оставаться членами правительства по этическим соображениям.

Позднее о своем решении покинуть должности сообщили генеральный стряпчий Англии и Уэльса Алекс Чак, личный парламентский секретарь министра по делам Северной Ирландии Джонатан Гуллис, личный парламентский секретарь министра здравоохранения Сакиб Бхатти, личный парламентский секретарь министра по делам Уэльса Вирджиния Кросби и личный парламентский секретарь министерства транспорта Никола Ричардс.

По информации агентства Bloomberg, британские политики обсудят изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.

