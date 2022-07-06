Более 30 членов правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки – СМИ

20:26
Фото: depositphotos/Photocreo
Более 30 сотрудников правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки на фоне скандала вокруг Бориса Джонсона, сообщает телеканал Sky News.
Скандал вокруг Джонсона разгорелся после того, как стало известно о домогательствах заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин британского парламента Криса Пинчера к двум мужчинам в общественном заведении.
После этого главы министерства финансов и министерства здравоохранения Великобритании подали в отставку. Свои посты оставили Риши Сунак и Саджид Джавид. Оба министра заявили, что не могут оставаться членами правительства по этическим соображениям.
Позднее о своем решении покинуть должности сообщили генеральный стряпчий Англии и Уэльса Алекс Чак, личный парламентский секретарь министра по делам Северной Ирландии Джонатан Гуллис, личный парламентский секретарь министра здравоохранения Сакиб Бхатти, личный парламентский секретарь министра по делам Уэльса Вирджиния Кросби и личный парламентский секретарь министерства транспорта Никола Ричардс.
По информации агентства Bloomberg, британские политики обсудят изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.
Два британских министра подали в отставку
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