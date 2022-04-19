Джонсон отказался уходить в отставку, сославшись на продолжающийся конфликт на Украине

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за скандала в связи с его участием в вечеринках во время COVID-ограничений в 2020 году, сославшись на продолжающийся украинский конфликт. Об этом он сообщил на выступлении в палате общин британского парламента.

"Я думаю, что было бы хорошо, чтобы во время своего заявления он (Стармер. – Прим. ред.) дал бы ответы на некоторые вопросы, которые я упомянул, не в последнюю очередь на кризис на Украине, последствия которого негативно отражаются на жизни всех в этой стране. Чтобы решить эти проблемы, это правительство продолжит выполнять свою работу", – отметил Джонсон, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что глава британского кабмина оплатил штраф за вечеринки во время карантина по коронавирусу, а также еще раз извинился за случившееся.