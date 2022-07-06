Захарова оценила ситуацию с возможной отставкой британского премьера Джонсона

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что члены парламента Великобритании намерены уговорить премьер-министра страны Бориса Джонсона уйти в отставку. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор. Кто смог, уже ушел. Остальные надеются уговорить шефа", – написала дипломат.

Захарова предложила представителям кабмина высказаться в духе Boris must go.

За последние сутки в отставку подали 35 обладателей различных постов в правительстве Джонсона. В частности, речь идет о главах Минфина и Минздрава Великобритании.

Поводом для перестановок в кабмине стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин. При этом Пинчера на высокие партийные и правительственные посты назначал именно Джонсон.

