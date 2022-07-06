В Британии еще пять чиновников ушли в отставку на фоне скандала

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Фото: ТАСС/Fotostand/Dostmann/picture alliance
Еще пять госслужащих Великобритании подали в отставку вслед за главами Минфина и Минздрава на фоне скандалов вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона, сообщает газета "Известия".
5 июля о своем решении покинуть должность сообщил генеральный стряпчий (заместитель генпрокурора) Англии и Уэльса Алекс Чак. Вслед за ним в отставку подали личный парламентский секретарь министра по делам Северной Ирландии Джонатан Гуллис, личный парламентский секретарь министра здравоохранения Сакиб Бхатти, личный парламентский секретарь министра по делам Уэльса Вирджиния Кросби и личный парламентский секретарь министерства транспорта Никола Ричардс.
Накануне сообщалось, что главы министерства финансов и министерства здравоохранения Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг премьер-министра страны Бориса Джонсона. Свои посты оставили Риши Сунак и Саджид Джавид. Оба министра заявили, что не могут оставаться членами правительства по этическим соображениям.
В апреле глава кабмина Великобритании Борис Джонсон оплатил штраф за вечеринки в своей резиденции во время карантина по коронавирусу. Он также принес извинения гражданам страны.
Впоследствии премьер-министр заявил, что не станет уходить в отставку после скандала. Свое решение он объяснил продолжающимся на Украине конфликтом.
Новый скандал вокруг Джонсона разгорелся после того, как стало известно о домогательствах заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин британского парламента Криса Пинчера к двум мужчинам в общественном заведении.
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