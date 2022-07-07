Медведев призвал учесть организацию помощи Донбассу в программе "Единой России"

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В народной программе "Единой России" нужно в полной мере учесть организацию помощи Донбассу, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Серьезного внимания требует организация помощи Донбассу, всем освобожденным территориям. Это отдельное и очень важное направление", – приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее жители разных городов России приступили к оказанию помощи ДНР, ЛНР и освобожденным украинским территориям в восстановлении гражданских объектов. Представители министерства чрезвычайных ситуаций РФ совместно со спасателями ДНР занимаются разбором завалов в Мариуполе. В Харцызске специалисты из Нижнего Новгорода начали менять дорожное покрытие.

Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, российские города могут самостоятельно брать шефство над другими регионами, в том числе территориями Донбасса. Для этого, по его словам, не требуется никаких дополнительных документов, однако при необходимости они могут появиться.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

