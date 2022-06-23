Москва поможет восстановить Луганск, пострадавших от обстрелов украинских боевиков. Столичные специалисты уже начали работу в Донбассе и обещают все закончить за несколько недель. Пока же местным жителям приходится терпеть перебои с подачей воды и электроэнергии.

Столичные строители ремонтируют и местные магистрали. Многие дороги оказались разбиты гусеницами танков.

В начале июня было закончено восстановление здание школы в Луганске. К слову, этот город с недавних пор является побратимом Москвы. Российская столица помогает восстанавливать и Донецк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.