Москва и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписали соглашение о сотрудничестве на 2022–2026 годы. Церемония подписания прошла на ПМЭФ.

Соглашение предполагает реализацию совместных проектов в различных сферах экономики и хозяйства города. Документ предусматривает обмен информацией об ассортименте продукции регионов, управленческих решениях, о внедрении инструментов поддержки новых проектов.

Кроме того, Москва и Алтайский край будут обмениваться опытом в области разработки и внедрения новых технологий в сфере телекоммуникаций, использования и популяризации государственной охраны культурных объектов.

Стороны также будут сотрудничать в рамках музейной работы и в туристической сфере.

Ранее сообщалось, что Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Документ развивает положения двустороннего документа, подписанного в 2013 году.

Регионы будут сотрудничать в сфере транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли и услуг, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий.

