Москва и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами на ближайшие пять лет. Подписание прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

Это соглашение развивает положения двустороннего документа, подписанного в 2013 году. Регионы будут сотрудничать в сфере транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли и услуг, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий.

Также они будут взаимодействовать в области здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма и спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики.

Хабаровский край – надежный торгово-экономический партнер Москвы. В 2020 году с берегов Охотского моря в столицу поставили 11,4 тысячи тонн рыбной продукции. Хабаровские предприятия регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа.

Так, в 2019–2021 годах с краем заключили более 770 контрактов на общую сумму около 385 миллионов рублей. В период пандемии коронавируса Москва передала в медицинские учреждения края более 1,2 миллиона различных медицинских изделий.

Ранее власти Москвы и Луганска подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 3 июня Сергей Собянин прибыл в Луганск, где осмотрел некоторые объекты города, в восстановлении которых участвуют специалисты из Москвы.

По словам Собянина, столица готова оказать властям Луганска социально-экономическую и гуманитарную помощь. Также Москва поспособствует восстановлению социальных, жилищных и инженерных объектов.