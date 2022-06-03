Власти Москвы и Луганска подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: vk.com/mossobyanin

Власти Москвы и Луганска подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В пятницу, 3 июня, Сергей Собянин прибыл в Луганск. Столичный мэр осмотрел некоторые объекты города, в восстановлении которых участвуют специалисты из Москвы.

Также в ходе поездки градоначальник провел встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и мэром города Манолисом Пилавовым.

По словам Собянина, столица готова оказать властям Луганска социально-экономическую и гуманитарную помощь. Также Москва поспособствует восстановлению социальных, жилищных и инженерных объектов.

Ранее власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить сотовую связь в регионе. Замглавы администрации подчеркивал, что на это нужно достаточное количество времени, а решение вопроса Украиной он назвал маловероятным.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

