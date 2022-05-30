Власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить сотовую связь в регионе

30 мая, 20:20
Фото: depositphotos/Mermolenko
Военно-гражданская администрация Херсонской области обратилась к российским властям с просьбой о помощи в восстановлении сотовой связи в регионе, сообщает ТАСС.
"Это жизненно важно для нашего региона и будет с благодарностью встречено всеми херсонцами", – отметили в администрации.
По словам местных властей, использование мощностей телекоммуникационных компаний РФ поможет восстановить инфраструктуру области. Замглавы администрации Кирилл Стремоусов подчеркнул, что на ее восстановление необходимо большое количество времени, а решение вопроса украинской стороной он назвал маловероятным.
Согласно данным властей Херсонской области, 500 тысяч человек остались без связи из-за обстрелов ВСУ.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объявил, что в Запорожской и Херсонской областях будут использовать российский телефонный код.
Он уточнил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже продают мобильные пакеты новых операторов с номерами, которые начинаются на "+7".
Информацию о переходе на российский телефонный код также подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После взрыва в Мелитополе в Херсонской области усиливают меры безопасности
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