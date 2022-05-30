Взрыв произошел в центре Мелитополя

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Взрыв прогремел в центре Мелитополя Запорожской области около 07:40, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

"У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма", – написал Рогов.

Ранее он заявил, что военные базы Вооруженных сил Украины на приазовской части освобожденных территорий необходимо передать России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

