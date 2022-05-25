Жители Запорожской и Херсонской областей получат гражданство РФ в упрощенном порядке

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания. По сути он вносит поправки в указ, предоставляющий аналогичный упрощенный порядок жителям ДНР и ЛНР.

Рассмотрение документов и принятие решений по вопросам вступления в гражданство РФ для таких лиц будет осуществляться в срок не более трех месяцев с момента подачи заявления.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. По его мнению, для полноценной адаптации региону понадобятся считанные дни. Рогов добавил, что все больше жителей Запорожской области выступают за сближение с Россией.

В свою очередь, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется под контроль украинской власти и не свернет с курса интеграции в состав России, а также сообщил о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России. Он добавил, что руководство области подготовит соответствующую законодательную базу.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

