Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объявил, что в Запорожской и Херсонской областях будут использовать российский телефонный код. Об этом сообщает РИА Новости.
"По моей информации, там уже работают новые операторы связи", – добавил чиновник.
Крючков уточнил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске уже продают мобильные пакеты новых операторов с номерами, которые начинаются на "+7".
Информацию о переходе на российский телефонный код также подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
15 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области. В том же месяце Вооруженные силы РФ заняли территорию Запорожской АЭС.
В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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