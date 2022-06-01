Кабмин РФ одобрил проект соглашения о взаимном признании дипломов с ДНР

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Россия и Донецкая Народная Республика будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Проект соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней уже одобрило правительство РФ.

"Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с донецкой стороной", – сообщается на сайте кабмина.

Аналогичное соглашение прорабатывается с Луганской Народной Республикой. Отмечается, что это позволит снизить административные барьеры в сфере признания дипломов и ученых степеней.

Ранее руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева сообщила, что профильные кафедры российских вузов могут появиться в университетах Донецкой и Луганской народных республик к следующему учебному году.

Сейчас идет совместная работа с Минобрнауки РФ по открытию таких профильных кафедр.

