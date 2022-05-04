Больше 500 отчисленных из зарубежных университетов студентов приняли вузы РФ – Минобрнауки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские вузы зачислили уже 525 студентов, которых исключили из зарубежных образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

"Из иностранных университетов зачислены в российские вузы 525 студентов. Более 1,3 тысячи заявок от студентов, безосновательно отчисленных из зарубежных вузов, получили университеты РФ к началу мая", – отметили в ведомстве.

Большинство заявок поступило от студентов, учившихся в вузах Чехии, Великобритании, Германии и США, а также Украины, ДНР и ЛНР. Уточняется, что они будут приняты на вакантные бюджетные места или продолжат обучение платно с компенсацией его стоимости за счет вуза. Как подчеркнули в Минобрнауки, это никак не повлияет на количество бюджетных мест, предназначенных для россиян.

Ранее правительство РФ приняло упрощенный порядок признания зарубежного образования для россиян. Граждане, получившие образование в вузах недружественных государств, смогут подтвердить свою квалификацию в РФ.

