Кабмин принял упрощенный порядок признания зарубежного образования для россиян

11:08
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Правительство России приняло упрощенный порядок признания зарубежного образования для россиян. Граждане, получившие образование в вузах недружественных государств, смогут подтвердить свою квалификацию в РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.
Отмечается, что при наличии между РФ и другим государством международного договора о взаимном признании образования процедура признания квалификации будет происходить автоматически. Если же такого договора нет, Рособрнадзор будет принимать во внимание уже имеющиеся факты о ранее признанном в России образовании, полученном в иностранном вузе.
В кабмине пояснили, что изменения внесены из-за действий недружественных стран, в результате которых осложнилась отправка прямых запросов о подлинности дипломов в зарубежные компетентные организации.
Ранее правительство РФ сообщало, что россияне, отчисленные из европейских вузов из-за недружественных действий иностранных государств, смогут бесплатно продолжить обучение в России. Вступительные экзамены для таких студентов пройдут в упрощенном порядке. При этом для каждого обучающегося будет подобран подходящий курс.
Москалькова обратилась к ректорам европейских вузов в защиту российских студентов
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