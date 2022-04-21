Российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в новом учебном году

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Российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в 2022–2023 учебном году. Об этом на встрече правительства с представителями сферы высшего образования сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.

Он отметил, что с просьбой принять единую позицию по установлению стоимости приема на первый курс ведомство обратилось к Российскому союзу ректоров.

"Очень благодарны Виктору Антоновичу Садовничему (ректору МГУ имени М. В. Ломоносова. – Прим. ред.), всем коллегам-ректорам за то, что они приняли такое решение и публично свою позицию обозначили: воздержаться от увеличения стоимости платных образовательных услуг на 2022–2023 годы, сохранив ее на уровне прошлого года", – подчеркнул Афанасьев.

Ранее о намерении ряда ведущих российских вузов не повышать стоимость обучения в новом учебном году сообщал министр образования и науки Валерий Фальков. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу Российский союз ректоров примет до конца апреля, однако существенный рост стоимости обучения не наблюдается в принципе. Также Фальков заявил, что Минобрнауки вместе с вузами планирует расширить меры соцподдержки для студентов.